Medusei: «Ogni piscina della Liguria abbia corsia per non vedenti e ipovedenti»

Genova. «Praticare uno sport dev’essere un diritto di tutti. Per questo insieme al consigliere regionale Brunetto abbiamo chiesto alla giunta regionale che ogni piscina della Liguria venga dotata di almeno una corsia attrezzata per non vedenti e ipovedenti. Ringrazio l’assessore allo Sport Simona Ferro, che nel corso dell’ultimo Consiglio regionale si è impegnata a portare avanti concretamente la nostra iniziativa».

