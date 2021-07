Nuovo progetto di riqualificazione della Pigna, la soddisfazione del Pd Sanremo

Sanremo. «Grande risultato per Sanremo per l’approvazione da parte del Ministero del progetto per il bando “Qualità dell’ abitare” presentato dal nostro Comune e sostenuto con buona sinergia di intenti dalla Regione Liguria. 15 milioni di euro per riqualificare la Pigna, uno dei centri storici più belli della nostra regione. I fondi sono stati messi a disposizione dei Comuni dalla legge di Bilancio 2020 con una dotazione di oltre 850 milioni di euro per il “Programma innovativo per la qualità dell’abitare” presentato dall’ allora ministro infrastrutture e trasporti De Micheli del Pd. E’ un risultato frutto di un lavoro importante svolto dagli uffici comunali e dalla giunta che hanno saputo presentare un progetto in grado di ottenere l’approvazione» – commenta il Partito Democratico sanremese.

