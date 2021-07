Taggia. Novak Djokovic non vuole lasciare nulla per strada e va verso l’ennesimo trionfo della stagione alle Olimpiadi. La pensano in questo modo gli esperti di Stanleybet.it che pongono come assoluto favorito il numero uno al mondo serbo, dato a 1,85 in quel di Tokyo. Per ’Nole’ si tratterebbe della prima medaglia d’oro olimpica, essendo stato capace di mettersi al collo solo un bronzo nel 2008.

... » Leggi tutto