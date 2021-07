In occasione del 150° di fondazione dell’Opera Salesiana a Varazze, un vecchio ex allievo e assiduo frequentatore dell’Oratorio, ricorda con nostalgia quel bel tempo andato, fatto di educazione religiosa e sociale, di assistenza spirituale e di quel sano gioco che permetteva ai ragazzi di sfogarsi in tanti modi, senza la necessità di cercare altrove e magari con pericolo, lo svago necessario allo loro età.

