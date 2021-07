Sanità locale, le considerazioni del Circolo Rifondazione Comunista Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi”

Sanremo. «In relazione all’incontro, avuto su nostra richiesta, con il direttore generale ASL. 1 Imperiese Falco per delucidazioni sulla situazione futura della sanità ponentina e sulle future strutture e soprattutto su quelle attualmente presenti, riteniamo importante sottolineare alcuni passaggi sul nostro no alla chiusura degli ospedali di Imperia e Sanremo. Nell’ipotesi della costruzione del nuovo ospedale unico di Taggia, risulta del tutto evidente l’assoluta inadeguatezza del numero di posti letto che deve rispettare un coefficiente, quello dello 0.3 per mille abitanti, lo stesso vale per i posti per la riabilitazione dello 0,7 per mille. Nel nuovo ed unico ospedale ne sarebbero previsti 618, ma al netto dei letti di riabilitazione si riducono a 437, quindi ben lontani dai 640 (3 X 1000) previsti» – dice il Circolo Rifondazione Comunista Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi”.

