Genova. Vaccini senza prenotazione tutti i giorni negli hub della Liguria per offrire ai cittadini ogni possibilità di immunizzarsi. Ci sta pensando seriamente la Regione Liguria dopo il successo delle open night prese d’assalto soprattutto da chi vuole anticipare il richiamo e mettersi in tasca l’agognato green pass che dal 5 agosto sarà sempre più necessario per la vita sociale.

... » Leggi tutto