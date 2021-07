Triora. E’ morto a 56 anni, ucciso dal Covid-19, Lal Kossinnage: collaboratore domestico e aiuto cuoco in cucina, originario dello Sri Lanka ma abitante da anni a Triora. L’uomo, che sembra non avesse grossi problemi di salute, si è sentito male a giugno, subito dopo essere rientrato in Italia da una trasferta di due mesi nel proprio paese, dove si era recato per andare a trovare la moglie e i tre figli.

... » Leggi tutto