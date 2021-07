Cengio. Lutto a Cengio per la scomparsa di Enzo Costa, classe 1951, noto per le sue glorie calcistiche. In età giovanile aveva infatti militato nelle fila della Sampdoria arrivando alla prima squadra negli anni Settanta, ed era successivamente diventato una bandiera del centrocampo anche in Val Bormida, nella Cairese e a Cengio, nonché della Riviera, a Sanremo e Loano.

... » Leggi tutto