Genova. Sono 117 i nuovi casi di coronavirus su 2873 tamponi molecolari e 2747 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano della Regione Liguria. Non risultano decessi ma aumentano, seppur di poco, gli ospedalizzati, oggi pari a 24, di cui 5 in terapia intensiva. In generale 4 in più di ieri.

