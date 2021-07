Coronavirus, torna l’obbligo della mascherina a Monaco. Introdotto il green pass, ma non per tutti

Monaco. Con l’aumentare dei contagi di Covid-19 in tutta Europa, a causa soprattutto della variante Delta, anche il Principato di Monaco corre ai ripari. Da sabato 24 luglio, così come deciso dal Governo e approvato dal principe Alberto II, chiunque abbia più di cinque anni dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina in tutto il territorio del principato ad eccezione delle spiagge.

