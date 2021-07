Covid, Rt nazionale superiore a 1: non succedeva da marzo. La Liguria tra le regioni con l’indice più alto

Roma. La variante Delta, ormai prevalente in Italia, sta causando un aumento dei contagi, come dimostrano i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss- Ministero della Salute, secondo cui l’Rt nazionale (la scorsa settimana pari a 0,91) torna ad oltrepassare la soglia 1 (non succedeva dallo scorso marzo) attestandosi a 1,26. Una persona con il virus, dunque, oramai ne contagia più di un’altra.

