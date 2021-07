Diano Marina, asta pubblica per la vendita di immobili comunali

Diano Marina. Il Comune di Diano Marina ha indetto nel giorno 6 agosto un’asta pubblica con il metodo delle

offerte segrete per la vendita dei seguenti immobili siti in Diano Marina: Fabbricato ex asilo Fraz. Gorleri – Valore a base d’asta euro 174.960,00 – Appezzamento terreno sottostante piazzale Fraz. Gorleri – Valore a base d’asta euro 4.374,00 – tre posti auto scoperti in via Diano S. Pietro n. 47 – Valore a base d’asta euro 20.000,00 cadauno – tre terreni siti in Fraz. Gorleri – Valore a base d’asta euro 27.702,00 – un terreno sito in Fraz. Gorleri – Valore a base d’asta euro 5.451,30 – n. 9 posti auto scoperti, in piazza J. Virgilio, (ex cinema Pergola) – Valore a base d’asta euro 27.050,00 – un piccolo fabbricato con circostante terreno in Frazione Gorleri, Valore a base d’asta euro 97.200,00.

