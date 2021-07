Erzelli, in arrivo 400 milioni dal Recovery Fund: c’è anche il super ospedale (pubblico) del Ponente

Genova. Non solo il trasferimento di ingegneria agli Erzelli, ma anche un il nuovo ospedale del Ponente e un nuovo Ircss unico in Italia: il presidente Giovanni Toti rilancia e chiede alla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, in visita oggi a Genova, un pacchetto di finanziamenti da 400 milioni di euro nell’ambito del recovery fund, destinati a dare una spinta decisiva alla trasformazione del parco tecnologico. Progetto su cui c’è già un’intesa di massima col Governo.

... » Leggi tutto