G8, Rete Sanremo Solidale: «”Censura turistica” del Comune è atto di vigliaccheria»

Sanremo. Rete Sanremo Solidale critica l’Amministrazione comunale per la censura alla memoria del G8: «Condanniamo senza se e senza ma la decisione di Palazzo Bellevue di impedire la proiezione sul G8 da parte dell’Anpi. Si sa, Sanremo d’estate si anima e pullula di turisti, ed è bello così, ed è bello sapere che l’economia martoriata di questa città può tirare un sospiro di sollievo. Quel che però non ci piace è la concezione del ‘turista’ che ha l’attuale amministrazione, per la quale è impossibile svolgere eventi che possono essere definiti come ‘politici’. Nulla di più assurdo: la città ha il diritto di manifestare e vivere i propri diritti politici, civici e sociali anche in estate; ma forse ancora più grave è considerare una proiezione, un ricordo, una discussione sul G8 del 2001 come un evento prettamente politico: è storia, è memoria».

