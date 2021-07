Trasporto pubblico, alla Liguria 17,5 milioni per l’acquisto di bus di nuova generazione

Genova. “Grazie al lungo lavoro di mediazione che abbiamo condotto nei mesi scorsi sul fondo complementare siamo riusciti a far destinare fondi di gran lunga superiori a quelli già previsti e che ora trovano conferma nella decisione del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili di stanziare 600 milioni di euro alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di bus di nuova generazione per il trasporto pubblico locale, di cui 17,5 milioni per la Regione Liguria“.

... » Leggi tutto