Vaccino, il 31 luglio sarà l’ultimo giorno alla Fiera: cosa succede a chi deve fare il richiamo

Genova. La data è segnata: sabato 31 luglio sarà l’ultimo giorno di lavoro per l’hub vaccinale allestito al padiglione blu della Fiera di Genova. A partire dal 2 agosto, o al più tardi dal giorno successivo, dovrebbero essere pienamente operativi i due centri che lo sostituiranno: quello della Asl 3 alla Sala Chiamata del porto in piazzale San Benigno (nulla a che fare con l’hub della Casa della Salute nelle torri Msc) e quello gestito dai privati al Teatro della Gioventù in via Cesarea.

