Ventimiglia ricorda le vittime della strage di via D’Amelio: i ringraziamenti di Libera

Ventimiglia. Il coordinamento di Libera Imperia e il presidio Hyso Telharaj di Ventimiglia ringraziano per la partecipazione le autorità, la cittadinanza nonché i giornalisti intervenuti alla serata in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio. L’iniziativa si è svolta il 19 luglio nella bellissima cornice del chiostro di Sant’Agostino concesso dal parroco, don Feruccio Bortolotto, al quale va tutta la gratitudine anche per l’importante intervento introduttivo.

