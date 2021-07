Alla Sanremese arriva Valagussa, mezzala con il vizio del gol

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2021/2022 del centrocampista Paolo Valagussa, quest’anno in forza alla Folgore Caratese. Nato a Milano il 16 maggio 1993, 1.85 di altezza per 78 kg, Valagussa è una mezzala con il vizio del gol che ha nella qualità e nel dinamismo le sue caratteristiche principali: in mediana può giocare in tutte le posizioni ed è perfetto per il centrocampo a tre.

