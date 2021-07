“Birra o Bikers”, musica e InejaFood in calata Cuneo ad Oneglia

Imperia. Birra, musica e InejaFood in calata Cuneo ad Oneglia. Torna il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi con il nuovo evento “Birra o Bikers”. Nelle giornate di oggi e domenica si terrà un tour negli ex 11 Comuni che, nel 1923, hanno fondato Imperia e che oggi sono delle frazion. Il tour inizierà con il passaggio nel paese di Piani, transitando da Dolcedo e poi Caramagna per poi proseguire verso Oneglia. Le moto passeranno da Piazza Dante, facendo tappa alla Fratelli Carli per poi riprendere il giro dalle Carceri, Piazza Calvi ed i portici, poi giù verso Calata G.B. Cuneo dove l’arrivo è previsto alle ore 16.15.

