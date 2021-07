Imperia. Una donna di 46 anni, M.L., è morta nella propria abitazione a seguito di un arresto cardiaco avvenuto per motivi in fase di accertamento. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio. Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme con un equipaggio della Croce Azzurra, ma per la quarantaseienne non c’è stato nulla da fare.

... » Leggi tutto