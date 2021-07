Genova chiede 800 milioni per il porto green, Cingolani avverte: “Vinceranno le idee migliori”

Genova. “Nessuno può chiedere niente, non è uno sportello dove chiedi e ti danno i soldi. Si fa una stima di quello che servirebbe per avere un grande miglioramento. Poi, correlando i settori dove si fanno questi miglioramenti alle linee programmatiche del Pnrr, si deve partecipare o ad accordi di programma o a bandi in cui, a un certo punto, deve vincere il migliore”. È la risposta di Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, quando gli si chiede – a margine della sua lectio magistralis all’Albergo dei Poveri – se Genova riceverà tutti gli 800 milioni chiesti per la transizione ecologica del porto.

... » Leggi tutto