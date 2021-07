Scomparsa di Maria Teresa Piccardo, il cordoglio del presidente di Confcommercio Enrico Lupi

Imperia. Il presidente provinciale Enrico Lupi, a nome di tutta la Confcommercio della provincia di Imperia, si stringe attorno alla famiglia Piccardo, per la scomparsa di Maria Teresa. Sottolinea il presidente Lupi: «La famiglia Piccardo, con Ambrogio Piccardo, storico dirigente della Fipe provinciale, di lunga attività sindacale, proseguita dalle figlie Carla e Maria Teresa e la signora Franca, è stata testimone di grande imprenditorialità, correttezza e prestigio per la città di Imperia tutta. La scomparsa di Maria Teresa è motivo di grande dolore per tutti noi».

... » Leggi tutto