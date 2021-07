Stagione 2021/2022, nel genovese proseguono gli aggiustamenti per gran parte delle formazioni della Superba

Genova. Si susseguono tra i caruggi le notizie di mercato e non solo. Si potrebbero riassumere in questa maniera gli annunci diramati nella giornata odierna da Goliardicapolis, Borzoli e Sestri Levante, squadre militanti in Promozione e Serie D oggi protagoniste per merito di importanti novità. I blugranata per esempio hanno reso noto che, nella giornata di ieri, sono stati trovati gli accordi tramite un preliminare confirmatorio con il presidente Dino Lucarelli per l’acquisizione della società da parte di Edoardo Bozano.

