Liguria. La Liguria spinge ancora sull’acceleratore per velocizzare le vaccinazioni, in vista della riapertura delle scuole e dell’estensione del green pass che dal 6 agosto diventerà obbligatorio anche per consumare al chiuso in bar e ristoranti. Come già anticipato, infatti, anche la prossima settimana si terranno delle nuove open night a cui si potrà accedere senza appuntamento.

... » Leggi tutto