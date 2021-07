Danza sportiva paralimpica, la Liguria fa il pieno di medaglie al Campionato Italiano: dieci ori e quattro argenti

iguria protagonista nel Campionato Italiano del Settore Paralimpico della Federazione Italiana Danza Sportiva che si è svolto a Rimini. Le cinque società Liguri, provenienti da La Spezia, Genova e Savona hanno conquistato 10 medaglie d’oro e 4 d’argento. Grande emozione per tutti gli atleti che sono saliti sul podio e grande soddisfazione per il presidente regionale della Federazione italiana danza sportiva Michelangelo Buonarrivo che ha avviato in Liguria il settore Paralimpico nel 2007 e che a distanza di 14 anni vede i Paralimpici Liguri ai vertici nazionali.

