Incendio a Ventimiglia, ultranovantenne salvata dai carabinieri

Ventimiglia. Paura nella tarda serata di ieri in frazione Torri, quando un incendio è divampato negli stretti carruggi, al primo piano di una palazzina dove dormiva una 97enne. Ancora in corso da parte dei vigili del fuoco l’accertamento sulle cause che hanno scatenano le fiamme, probabilmente partite da un frigorifero e presto allargatesi al mobilio. L’allarme, intorno alle 23.30, è stato dato dal figlio 75enne della donna, il quale si trovava al piano rialzato dello stesso immobile e che ha visto prima saltare la corrente elettrica e poi udito forti rumori al piano superiore.

