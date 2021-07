Leggevo della protesta dei no vax e alle loro assurde rivendicazioni , ci sarebbe da sorridere se la situazione non fosse drammaticamente seria e delicata, usano e si riempiono il fiato con parole di cui non conoscono profondamente significato come dittatura , fascisti , nazzisti, libertà ecc . Per non parlare dei cartelli volgari e pieni di analfabetismo culturale allarmante !

... » Leggi tutto