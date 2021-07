Genova. Nubi in aumento sulla nostra regione per l’afflusso di umide correnti oceaniche, che tra domani, lunedì, e martedì faranno da sfondo a un impulso di instabilità con qualche pioggia e temporale. Temperature in tendente calo, ma ancora disagio fisiologico per caldo afoso. Ecco, secondo gli esperti del centro meteo Limet, le previsioni nel dettaglio per le prossime ore e i prossimi giorni.

