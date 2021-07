Davide Cirronis è il portiere scelto dal Plodio per sostituire Luca Lussi. L’estremo difensore sardo era tornato in Liguria lo scorso anno dopo quattro anni e mezzo nella terra dei quattro mori ed era ripartito dall’Altarese. Parentesi che si è rivelata breve per le note vicende.

... » Leggi tutto