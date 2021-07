Sanremo. La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2021/22 di Antonio Orefice, attaccante ex Giugliano classe 2000, e di Simone Giacchino, centrocampista centrale classe 2003, in prestito dalla Juventus. Si tratta di due prospetti under di indiscusso valore che innalzano notevolmente il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Andreoletti.

... » Leggi tutto