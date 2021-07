Vaccino Covid, Toti: “Record di 104mila dosi in una settimana, al via tre altre open night”

Genova. “Dopo le importanti adesioni dei liguri alle open night, che ci hanno permesso di raggiungere il record di 104.000 vaccinazioni in una settimana, nella nostra Regione sono in programma altre tre sere in cui sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione nei vari hub sia per la prima sia per la seconda dose” così il governatore Giovanni Toti alla vigilia della sesta Open Night organizzata da Regione Liguria.

... » Leggi tutto