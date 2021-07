Marco Benedetti confermato presidente di Confesercenti Liguria

Genova. Marco Benedetti è stato confermato oggi, lunedì 26 luglio, presidente di Confesercenti Liguria per il secondo mandato dall’assemblea elettiva regionale alla quale ha portato i saluti, collegato in videoconferenza, anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti. Imperiese di 68 anni, agente assicuratore in Confesercenti dal 1976, Benedetti guiderà l’associazione assieme ai nuovi collegi dei Revisori e dei Garanti e alla Presidenza regionale fino al 2025.

