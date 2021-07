Ripescaggi, il Ventimiglia Calcio fa domanda per tornare in Eccellenza

Ventimiglia. Nell’ultima riunione del Comitato Regionale Ligure sono stati stabiliti i format dei campionati per la prossima stagione. Al prossimo campionato di Eccellenza parteciperanno 22 squadre, divise in 2 gironi da 11 squadre. In Promozione invece ci saranno 2 gironi da 15 squadre, mentre resta da definire come suddividere le 65 squadre in Prima Categoria. Si apre quindi la porta per i ripescaggi. Anche il Ventimiglia Calcio ha fatto domanda per passare di categoria.

