Aurelia Bis, Russo (FdI): «Fondamentale il progetto del tratto Ventimiglia-Sanremo»

Genova. «E’ necessario che si faccia tutto il possibile affinché il progetto del tratto dell’Aurelia bis, compreso tra il confine di Ventimiglia e Sanremo per poi collegarsi con la città di Imperia, sia inserito tra gli obiettivi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili visto che sembra esistere solo uno studio di fattibilità preliminare. Si tratta di un’opera non più procrastinabile vista la sua fondamentale importanza sia in termini di vivibilità urbana che di crescita economica, per l’intero comprensorio Intemelio che ad oggi ha due uniche arterie di collegamento, l’autostrada e l’Aurelia». Così Veronica Russo di Fratelli d’Italia prima firmataria di un ordine del giorno presentato in Consiglio regionale.

