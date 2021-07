Imperia. Aveva fretta di nascere e la colonna di auto che non scorreva non era di aiuto: è così, la piccola è nata nell’area di rifornimento di via Gabriele D’Annuncio a Imperia Porto Maurizio.

Ad accompagnare la neo-mamma, una donna magrebina di 34 anni, c’era il marito, che quando ha capito che la donna stava per partorire, intrappolato dal traffico, ha sterzato entrando nella piazzola del benzinaio, e chiamato i soccorsi.

