Monaco, green pass obbligatorio per tutti dal 23 agosto

Monaco. A partire dal prossimo 23 agosto, nel principato di Monaco il green pass diventerà obbligatorio per tutti. La notizia è stata diffusa in serata dal governo monegasco.

La decisione è stata presa a fronte dell’aumento di ospedalizzati tra i residenti. «Da diverse settimane, come in altre regioni d’Europa, il numero dei casi positivi alla Covid-19 e il numero dei pazienti ricoverati sono in aumento a causa della diffusione della variante Delta», si legge nella nota del palazzo di governo. Se prima i contagi erano in aumento solo tra i non residenti (questo il motivo per cui il green pass era obbligatorio solo per i non residenti e per chi non lavora per un’azienda del principato), in queste ultime ore si registrano 7 residenti tra i 15 ospedalizzati.

