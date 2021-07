Nasce Cumpanis Savona e Imperia, associazione politico culturale dall’ispirazione comunista

Savona. Nasce l’associazione Cumpanis Savona e Imperia, la seconda in Liguria dopo quella di Genova. “Il nostro obiettivo è contribuire allo sviluppo di una realtà capace di condurre un approfondimento teorico e una pratica marxista-leninista, volti alla ricostruzione di una forza capace di incidere nella realtà odierna, a fianco delle lotte dei lavoratori per una società più equa e giusta e per una reale rinascita del comunismo in Italia, nell’alveo di una reale e piena applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana”, spiegano.

