Rientro a scuola, Toti deciso: “Corpo docente inizi l’anno da vaccinato o si valuti l’obbligo”

Liguria. Vaccino obbligatorio per i docenti? Il presidente Giovanni Toti esprime il suo parere sulla propria pagina Facebook: “Occorre che tutto il corpo docente che ancora non si è vaccinato, lo faccia entro l’inizio dell’anno scolastico per ridurre al minimo il rischio di contagi e scongiurare l’ennesima chiusura degli istituti. Se non sarà garantita la soglia di sicurezza di personale immunizzato, è bene valutare l’ipotesi di introdurre l’obbligo vaccinale per questa categoria”.

