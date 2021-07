Sanremo. Con il titolo “La Terra è fatta di cielo”, ecco la settima edizione del “Festival dei Boschi” a San Romolo il 7 e 8 agosto, con diverse novità inserite nella tradizionale cornice (organizzato dall’associazione “Popoli in Arte”). Cuore della manifestazione, il prato di San Romolo, i suoi dintorni, la sua storia. Inserita nel calendario manifestazioni estive del Comune di Sanremo (assessorato al Turismo), la festa si estende dal pomeriggio di sabato 7 agosto a tutta la giornata di domenica 8 agosto e privilegia la scoperta del territorio con tante novità: due escursioni il sabato (una a piedi e una in bici), due escursioni la domenica, incontri con esperti di profumi naturali, erbe alimentari e medicamentose, passeggiate più brevi con due geologi dell’Università di Genova e con un entomologo per trovare le farfalle, la possibilità di conoscere le proprietà di numerose piante dei nostri boschi e di vedere come se ne estraggono succhi terapeutici.

... » Leggi tutto