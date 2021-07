Servizi sociali integrati e ampliamento confini Beigua per evitare ricerca Titanio, Rossetti (PD): “Giunta sfugge alle sue responsabilità”

Liguria. “Comportamenti spiacevoli e sorprendenti non consentono di fare gli approfondimenti necessari su materie fondamentali come Servizi sociali integrati e ampliamento confini Beigua per evitare la ricerca del Titanio”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti che lamenta la mancata presa di responsabilità della Giunta su questi temi che non affronta in commissione da mesi e che rimanda ancora nel tempo.

... » Leggi tutto