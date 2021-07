Imperia, “variante S”: il commento di Sinistra Italiana-Sinistra in Comune

Imperia. «La reazione scomposta del sindaco Scajola e dei capigruppo della sua maggioranza ai commenti politici e giornalistici seguiti alle severe prescrizioni della Regione alla variante del progetto della ciclabile predisposta dalla sua giunta, svela il nervosismo di chi sa di essere stato beccato in fallo. L’idea di intervenire con mano pesante sul progetto della ciclabile varato dall’amministrazione Capacci e già precedentemente approvato dalla Regione, è il frutto della megalomania di un sindaco ossessionato dalla necessità di lasciare il proprio marchio in ogni opera pubblica cittadina. Peccato che a guardare la qualità realizzativa di molti degli interventi, quel marchio, più che un piacevole dettaglio di qualità, ricordi semmai un’impronta di scarpa lasciata sul cemento fresco. Le sue comparsate sui cantieri mentre, con fare da direttore dei lavori della

domenica dispensa indicazioni a progettisti o a manovali, sono infatti diventate fonte inesauribile per realizzare meme per il web» – dice Sinistra Italiana-Sinistra in Comune.

... » Leggi tutto