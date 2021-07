Marina Militare, sistema di soccorso sottomarini sempre più innovativo: accordo RINA e DRASS

Genova. RINA, multinazionale di ispezione, certificazione, classificazione navale e consulenza ingegneristica, e DRASS, azienda italiana leader nel settore della subacquea e dell’iperbarismo ad alta tecnologia, hanno firmato un contratto per la classificazione dell’innovativo sistema di soccorso sottomarini per la Marina Militare Italiana, progettato da DRASS e SAIPEM, che sarà assegnato alla nuova nave per operazioni subacquee e di soccorso di sommergibili denominata SDO-SuRS (Special and Diving Operations – Submarine Rescue System).

... » Leggi tutto