Vaccini, fascia d’età 12-17 anni: boom di prenotazioni in Liguria

Genova. Boom di prenotazioni in Liguria per la fascia d’età 12-17 anni. Fino ad oggi sono 24.374 i ragazzi che hanno aderito alla campagna vaccinale di Regione, anche grazie al canale dedicato partito lunedì e che in 4 giorni ha già fatto registrare 4.908 prenotazioni. Per incentivare la vaccinazione di questa fascia di popolazione, prende il via oggi da Moneglia il nuovo tour di ‘Gulliver 4 Teens – By the sea’ nel Tigullio, dedicato ai minorenni fra i 12 e i 17 anni.

... » Leggi tutto