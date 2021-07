Liguria, 14.960 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore

Genova. Ammontano a 14.960 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 12.710 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.250 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 1.710.009 vaccini somministrati in Liguria, pari al 92% del consegnato. Fino ad oggi i liguri vaccinati con almeno una dose ammontano a 982.409. «Un grande lavoro di coordinamento compiuto grazie ai nostri sanitari – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – che porteremo avanti fino alla fine. A cui si devono aggiungere anche i vaccinati di fuori regione grazie agli accordi siglati con il Piemonte, prima regione in Italia, che ha portato alla vaccinazione di 3.427 piemontesi in vacanza in Liguria. Per questo abbiamo deciso di proseguire sul fronte degli accordi interregionali e dopo quello con la Lombardia che, nella mezza giornata di oggi ha già visto 441 lombardi che si sono prenotati, lunedì sigleremo l’accordo con l’Emilia Romagna del presidente Bonaccini». A questi dati si devono aggiungere anche le prenotazioni relative alla fascia dei giovani (12-17) partite lunedì scorso che sono arrivate oggi alla cifra considerevole di 23.904.

... » Leggi tutto