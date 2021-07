Genova. “Una giornata importante per i Socialisti Liberali Genovesi. Nel giorno in cui il Governo Draghi rivendica con il Ministro di Grazia e Giustizia Cartabia un accordo per abrogare e gettare nella pattumiera della storia la deforma del manettaro dj Fofo’; i Cittadini rispondono positivamente alle proposte referendarie sulla Giustizia Giusta”.

