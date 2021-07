Riaperta la guardia medica a Sestri Levante, Muzio (Fi): “Bene, ora continuità al servizio”

Sestri Levante. “Registro che nel corso del mese di luglio è stato riattivato il polo di Guardia Medica a servizio della Val Petronio, con sede presso l’ospedale di Sestri Levante. Il presidio sarà attivo anche nel mese di agosto limitatamente ai fine settimana. Se da un lato questa è una buona notizia, che va nella direzione da me auspicata e richiesta, anche con un’Interrogazione del 19 aprile u.s. al presidente Toti nella sua veste di assessore alla Sanità, dall’altro lato permane la necessità, anch’essa segnalata nell’Interrogazione, di un rafforzamento generale della presenza della Guardia Medica nel Tigullio Orientale, che sconta una carenza di organico a cui occorre cercare di porre rimedio, tanto più in questi mesi estivi in cui il carico di lavoro è maggiore e le criticità aumentano in maniera rilevante”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

