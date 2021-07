Dalla lotta alla censura ai complotti sul “nuovo ordine”, il popolo no green pass torna in piazza a Genova

Genova. “Qui oggi noi stiamo facendo la rivoluzione!”, lo urla al megafono uno dei capipopolo della protesta no green pass e no vax ancora una volta in piazza a Genova in questo sabato 31 luglio. Ancora una volta una folla eterogenea e organizzata attraverso la rete e il passaparola si è data appuntamento a De Ferrari per urlare tutta la rabbia nei confronti del governo e di chi vuole imporre una “dittatura sanitaria”. E ancora una volta il presidio si trasforma in un corteo non autorizzato per le vie del centro.

