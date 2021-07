Santa Margherita, al via domani sera la rassegna in vista del G20 Conference on women’s empowerment

Genova. A Olimpiadi in corso arriva a Santa Margherita Ligure la Vicepresidente del Coni Silvia Salis. Ex atleta, specialista nel lancio del martello, disciplina in cui ha vinto dieci titoli italiani, partecipando anche ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012, Silvia Salis è dal 2017 componente del Consiglio Nazionale del Coni. Dialogherà domenica 1° agosto, in piazza Caprera, nel cuore del centro storico, alle ore 21:00 con Ilaria Cavo, giornalista, scrittrice, attualmente Assessore regionale al secondo mandato con la Giunta Toti con le deleghe a Politiche socio sanitarie e Terzo settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo e Programmi comunitari di competenza.

