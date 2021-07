Spettacoli teatrali e di danza, buona cucina, tornei sportivi: una “megagalattica” domenica di eventi in provincia

Savona. “Al primo d’agosto le anitre si mettono arrosto”, recita uno dei nostri consueti adagi toscani. “L’è” vero che in estate si debba mangiar meglio: magari non proprio l’anatra, val bene anche la nostra gustosissima e tipica cucina ligure. La buona tavola sarà di certo al centro del menù di eventi di questa domenica in provincia, insieme ad imperdibili ed emozionanti pièce teatrali e di danza contemporanea e avvincenti competizioni sportive.

... » Leggi tutto