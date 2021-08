Camporosso, dedicato a Cordì e Marinelli il nuovo campo a 11 in erba sintetica

Camporosso. «Giornata storica per Camporosso e per lo sport, in particolare per il calcio. Il nuovo impianto darà valore a tutto il comprensorio, alla provincia di Imperia e anche a livello regionale. Tante persone hanno partecipato, in qualche modo, per riuscire a realizzare quest’opera, che in tanti ci avevano chiesto di realizzare, ne avevamo bisogno, è il futuro. Lo sport è fondamentale per far crescere i nostri ragazzi» – ha detto il sindaco Davide Gibelli durante l’inaugurazione del nuovo campo a 11 in erba sintetica al Centro Sportivo di Camporosso, che è stato intitolato alla memoria di Giuseppe Cordì e Giuseppe Marinelli, storici fondatori dell’Us Camporosso che hanno creduto fin dall’inizio nei giovani. Inoltre il campo a 7 è stato intitolato alla memoria di Manuel Cesarini, giovane calciatore scomparso lo scorso marzo all’età di soli quindici anni: «Per i ragazzi c’è un nuovo campo a sette realizzato totalmente dall’Us Camporosso, lo abbiamo dedicato ad un ragazzo straordinario che credeva tantissimo nel calcio, lo portiamo nel cuore e noi lo vogliamo ricordare così» – sottolinea il primo cittadino.

